العثور على جثتين لمطلقة وطفلها مذبوحين بشبرا: حسنة السمعة وسط جيرانها 

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مطلقة وطفلها مذبوحين داخل منزل الأسرة بشبرا الخيمة، حيث اكتشف شقيقاها الواقعة وأبلغا الشرطة.

جثتان

وعاد الشقيقان «محمد ومحمود.ج» من عملهما مساء اليوم، وبعدما دخلا إلى المنزل الذي يسكنان فيه بصحبة شقيقتهما «سوسو» وطفلها، لاحظا عدم استقبالها كالعادة، وبدأ أحدهما في البحث عنها داخل المنزل، حتى فوجئا بجثتها مذبوحة مع طفلها، فاستغاثا بالأهالي.

الشرطة تفحص

وتلقت الشرطة بلاغا بالواقعة، وانتقلت إلى هناك وبدأت في فحص البلاغ وعثرت على جثتي الأم وطفلها مصابتين بجروح ذبحية في الرقبة، وسألت الشرطة شقيقي المجني عليهما، اللذين أكدا أنهما عادا من عملهما واكتشفا الجريمة.

وتجري الشرطة تحريات لفحص علاقات المجني عليها وخلافاتها، كما تجري تحريات مكثفة بالمنطقة بغية التوصل لشاهد رؤية، أبصر الجناة بالقرب من المنزل قبل وقوع الجريمة، وكذا لتحديد دوافع الجريمة ومرتكبها، كما تفحص كاميرات المراقبة المثبتة بالقرب من المنزل الذي شهد الجريمة، وكذا تم تجنيد عدد من المصادر السرية للوقوف على وجود خلافات للأسرة مع اي طرف آخر من عدمه، وتم تحرير محضر أولي بالحادث وإخطار النيابة العامة التى انتقلت وتولت التحقيق.

قرارات النيابة

وكلفت النيابة العامة، المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وسرعة تحديد وضبط الجاني، كما انتقلت إلى هناك وناظرت الجثتين، وأمرت بالتحفظ عليهما تمهيدا لتشريحهما بعد انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرحت بدفنهما.

شاهد عيان

أحد شهود العيان قال لـ«الوطن» إن العاملين شقيقا المجني عليها استغاثا بالجيران بعد عودتهما من العمل واكتشافهما مقتل شقيقتهما، مؤكدا أن الجيران يلقبونها بـ«سوسو»، وأنها حسنة السمعة.

وأكد أنها تزوجت مرتين قبل أن يتم طلاقها آخر مرة منذ عدة أشهر، وأن الجميع يشهد لها بحسن سمعتها، ولجأت للعيش في منزل أسرتها بعد وفاة والديها، بينما يتولي شقيقاها الإنفاق عليها.