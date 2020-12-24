«عشان يسرق 14 ألف جنيه».. الإعدام شنقا لطالب ذبح مسنا في الشرقية

«خايف أموت لوحدي»، كلمات رددها «صبحي. ف. ع»، موظف على المعاش، قبل فترة من وفاته، وكأنه كان يعشر باقتراب الأجل منه، حتى لقي حتفه على يد طالب نفذ خطة شيطانية لسرقته بالتسلل إلى منزله، عن طريق عمل حفرة بسقف المنزل، ثم طعنه بسلاح أبيض، وذبحه من أجل سرقته.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء أمس، بمعاقبة الطالب المتهم بالإعدام شنقا، لتورطه في قتل مسنا وسرقته بمركز أبو حماد، بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين هيثم محمود، وأحمد حامد، وحسام المكاوي، وسكرتارية أحمد رمزي.

وتعود أحداث القضية رقم 10252 لسنة 2020، جنايات مركز أبو حماد، المقيدة برقم 535 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا بالعثور على جثة «صبحي. ف. ع. ع »، 65 عاما، موظف بالأوقاف على المعاش، داخل منزله بدائرة المركز، ملطخا بالدماء وبه آثار طعن.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد درويش، رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وأفاد «محمد. ر. ع»، 40 عاما، صنايعي ألوميتال، نجل عم المجني عليه، مقيم بمنشأة العباسة، مركز أبو حماد، أنه توجه إلى منزل الأخير للاطمئنان عليه، نظرا لعدم ظهوره غير المعتاد، ولكونه كهلا يعيش بمفرده، وبعد أن طرق الباب ولم يستجب له، اصطحب أحد الأهالي وقاما بكسر الباب، وبمجرد دخولهما وجداه ملقى على الأرض داخل غرفة نومه، مدرجا في دمائه.

وأفاد شهود عيان أن المجني عليه كان يعيش بمفرده، ويشعر بالوحدة، وكان يردد دائما أنه يعشر بالخوف من أن يموت بمفرده.

وتشكل فريق بحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «محمود. ا. ع»، 20 عاما، طالب، مقيم بمركز مشتول السوق؛ إذ أزهق روح المجني عليه تسهيلا لسرقته، خاصة أنهه تربطه صلة قرابه به، وتبين أنه توجه إلى مقربه من محل سكنه مستلا سلاحا أبيضا، حتى أيقن أنه استغرق في النوم، واعتلى سطح منزله وأحدث به خرقا تسلل منه إلى داخل المسكن.

وبالتوجه إلى غرفة نومه استيقظ المجني عليه، وحال إضاءة الغرفة تعدى عليه بالسلاح الأبيض؛ وسدد له طعنة استقرت بيده، وأعقب ذلك قيامه نحره بسكين آخر، جاء به من المطبخ، قاصدا إزهاق روحه لسرقة مبلغ نقدي وهاتف محمول، وبالفعل استولى على مبلغ 13800 جنيه، والهاتف.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.