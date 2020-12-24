ذبح والده بعد الوضوء أمام باب المسجد وهرب للاختفاء في سوق المواشي

كانت قطرات ماء الوضوء تتساقط من يدي العجوز السبعيني، وهو يخطو ناحية المسجد لأداء صلاة الفجر، بينما كان نجله ينتظره أمام المنزل في القنطرة غرب بالإسماعلية، وعندما شاهده أنقض عليه وذبحه بسكين كان يخفيها في ملابسه، ثم ترك الجثمان ملقى أمام المنزل، وانصرف إلي سوق المواشي لمباشرة مهام عمله في التجارة المواشي.

لاحظ عدد من الجيران وهم في طريقهم للمسجد، أن جارهم سليم محمود مسلم ملقى على الأرض جثة هامدة، وانتابتهم حالة من الذعر والهلع، خاصة وأن الرجل السبعيني علاقته طيبة بجميع جيرانه.

تلك الجريمة المروعة وثقها محضر الشرطة في مطلع سبتمبر من 2013، عندما تلقى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب بلاغا يفيد بالعثور على جثة سليم مسلم، أمام منزله، وبالانتقال تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي في رقبة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.

المتهم ذبح والده بعد الوضوء لصلاة الفجر

وأفادت تحريات المباحث أن نجل المجني عليه تاجر مواشي، وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأنه متزوج ومقيم في منزل العائلة، وأن والده كان كثير الخلاف معه وزوجته؛ بسبب خلافات أسرية، خاصة بالإنفاق علي المنزل.

وأوضح المتهم أنه قبل الواقعة بأسبوع نشبت مشاجرة مع والده، وهدده بقطع رأسه، مضيفا أنه قرر قتله والتخلص منه نهائيا بعد تلك المشاجرة، فانتظر حتي تأتي الفرصة لكي ينفرد به وينفذ جريمته.

وأِشار المتهم إلى أنه صباح يوم الواقعة اشترى سلاحا أبيضا «سكين»، وانتظر في شقته حتي سمع والده يدخل الحمام للوضوء لصلاة الفجر؛ فخرج هو من شقته وانتظره خارج باب المنزل.

القاتل تخلص من أداة الجريمة بإلقاها في الزراعات

بعد انتهاء والده من الوضوء، وفي أثناء خروجه من المنزل أجهز عليه وذبحه، وترك جثته أمام المنزل، وغادر إلى عمله في سوق المواشي، وفي الطريق تخلص من أداه الجريمة بإلقاءها في الزراعات، حتى تلقى اتصالا تليفونيا من شقيقته تخبره بأن والده قتل؛ فذهب إلى المنزل مسرعا، وأنهى إجراءات الدفن وتلقى العزاء، ووجد رجال المباحث يلقون القبض عليه.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم للجنايات، والتي أصدرت حكمها بإعدام المتهم، وبعد أن رفضت محكمة النقض طعن المتهم وأصبح الحكم نهائيا، نفذته مصلحة السجون اليوم.

نفذت مصلحة السجون فجر اليوم، حكم الإعدام بحق المتهم داخل سجن استئناف القاهرة، بعد 7 سنوات على الواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته.