اشتباه في إصابة عهدي صادق بـ فيروس كورونا

أعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تعرض الفنانة عهدي صادق، إلى وعكة صحية، دخل إثرها أحد مستشفيات القاهرة، مؤكدة إجرائه مسحة للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، داعية الله أن تكون مجرد وعكة وليس مصابا بالفيروس اللعين.

وقالت نهال عنبر، في تصريح لـ«الوطن»، إن عهدي صادق شعر بآلام في منطقة الصدر، وأجرى إثرها مسحة كورونا، بشأن الاطمئنان على الحالة الصحية، موضحة أنه من المُفترض خروج النتيجة خلال الساعات المُقبلة، داعية أن يكون الأمر مقتصرًا على التهابات بالصدر، وألا يصل لكورونا.

عهدي صادق، شارك مؤخرًا في مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، الذي عُرض في الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي، والعمل من بطولة أحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل، ورياض الخولي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسن المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم «الفتوة»، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

يذكر أن عهدي صادق، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة. لم ينل بطولة مطلقة في مسيرته الفنية أبداً، لكنه كان دائم أداء الأدوار الصعبة التي تظل في ذاكرة المشاهدين خاصة التيلفزيونية مثل مسلسلات: (ليالي الحلمية) 1987، (رأفت الهجان ج1) 1987، (بوابة الحلواني) 1992، (أرابيسك) 1994، (حلم الجنوبي)1995، (زيزينيا) 1997، (جحا المصري) 2002، (فارس بلا جواد) 2002، و(هيمه) 2008.

كما شارك صادق في عدة أفلام سينمائية، مثل: (المتوحشة) 1979، (أنياب) 1981، (الكيف) 1985، (اليوم السادس) 1986، (شحاذون ونبلاء) 1991 وغيرها.

كما شارك في مسلسلات الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد، ومسلسل «ونسني»، و«لمعي القط»، والجزء الثاني من «نصيبي وقسمتك».