عمر كمال: "نقابة الممثلين" وراء حذف مشاهدي في "زنزانة 7"

كشف الفنان الشاب عمر كمال، عن سبب حذف مشاهده في فيلم "زنزانة 7"، للفنان أحمد زاهر، والمُقرر طرحه في السينمات اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وتحدث "كمال" خلال حواره في برنامج "TheInsider بالعربي"، عن اعتراض نقابة المهن التمثيلية على مشاركته في الفيلم، حيث هددت بوقف طرحه في دور العرض، موضحًا أنه كان يٌقدم أغنية تحمل اسم "الجدع"، كخلفية لمشهد بين أحمد زاهر ونضال الشافعي، داخل زنزانة، حيث يمثلان الصاحب الجدع والخائن.

وأوضح أن الجهة المُنتجة للفيلم، قررت حذف مشاهده من "زنزانة 7"، والاكتفاء بطرح الأغنية كصوت فقط، دون عرضها مع مشاهد الفيلم.

وقررت الجهة المنتجة لفيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت طرحه بدور العرض السينمائي، اعتبارًا من اليوم 16 سبتمبر الجاري، على أن ينطلق عرضه غدًا بعدد من البلدان العربية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة: أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، إيهاب فهمي، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.