تزامنا مع بدء تسليم 1440 وحدة سكنية.. إزاي تتأكد من سلامة الشقة؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم 1440 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل، يوم الأحد 24 يناير 2021، وذلك حتى يوم الأحد 18 أبريل من عام 2021.

وبخلاف ما إذا كانت الوحدة اسكان اجتماعي أو متوسط، فيجب أن تتأكد من سلامة الوحدة، وإلا يكون من حق المتقدم رفض الاستلام، وتحرير محضر بعيوب الوحدة، حتى يتم إصلاح الوحدة ثم استلامها مطابقة تماما.

وتقدم جريدة «الوطن»، استمرارًا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات التي يجب على اتباعها للتأكد من تشطيب الوحدة السكنية التي سيتم تسليمها من صندوق الاسكان الاجتماعي سواء كانت اسكان اجتماعي أو اسكان متوسط، وذلك وفقًا لما قال المهندس مدحت موسي مهندس استشاري في إحدى شركات الاستشارات الهندسية الكبرى، لـ«الوطن».

خطوات التأكد من سلامة تشطيبات الوحدة السكنية

- إذا كانت الوحدة التي سيتم تسلمها في الدور الأرضي، فيجب التأكد من أن بها أبواب حديدية على الأبواب والشبابيك، وإذا لم تجدهم يجب رفض استلام الوحدة، وتقدم بشكوى رسمية لجهاز الإسكان وللوزارة.

- تأكد من وجود حوض المطبخ وماسورة صرف الغسالة ووصلات السخن والبارد.

- امتنع عن تسلم أي وحدة سكنية حال وجود أي عيوب جوهرية تحتاج إلى تكسير في الحائط والأرضية لتركيبها.

- تأكد من وجود الحمام «الأفرنجي» ووجود شماعة الدش وحوض الوجه، ووجود مواسير السخن والبارد.

- بعض الوحدات يكون بها مشكلة في تصريف مياه أرضية الحمام، وذلك من خلال "سكب كوب ماء على الأرض، فإذا تجمعت المياه في مكان واحد"، فعليك التأكد من إصلاح المشكلة، وإلا ستضطر إلى تكسير البلاط لعمل الصرف الصحي.

- تأكد من وجود مقابض ومفاتيح لكل أبواب الشقة.