عامل يغتصب ابنة شقيقته بالشرقية.. عمرها 16 عاما

«الخال والد»، مقولة لم يصل صداها إلى أذن «ال ص ع ن»، الذي اتهمته شقيقته بالتعدي جنسياً على نجلتها، وهتك عرضها ومداومته اغتصابها دون شفقة أو مراعاة لحداثة سنها، وصلة الدم والقرابة التي تربطهم.

خيانة الأمانة واغتصاب الطفلة

لم تكن تتوقع والدة المجني عليها وتدعى «ن ص»، صاحبة الـ40 عاما، ربة منزل، أنّ يخون شقيقها الذي ائتمنته على نفسها وبيتها، ثقتها، حيث سمحت له بالإقامة الدائمة معها رفقة ابنتها المجني عليها في مسكنها بمنطقة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، لتغويه أهوائه الشيطانية ويقدم على اغتيال براءة نجلتها صاحبة الـ16 عاما، بعد مواقعتها بغير رضاها.

فصول الحادث بدأت عندما استغل المتهم التواجد رفقة الضحية بمفردهما داخل إحدى غرف المنزل، وقام بالتقرب منها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، الأمر الذي أفقدها توازنها لتسقط أرضاً أثناء محاولة فرارها للإفلات منه، وبمجرد تمددها على الأرض وقبل أن تحاول النهوض مرّة أخرى، انقض عليها الجاني وقام بتجريدها من ملابسها واغتصبها وهتك عرضها.

تعود أحداث القضية التي تحمل رقم 4963 لسنة 2020، إلى مطلع شهر مايو الماضي، حين تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد باتهام سيدة «ن ص» لشقيقها «ال ص ع ن» صاحب الـ41 عاما، بهتك عرض ابنتها، ومواقعتها بالإكراه.

ضبط المتهم ومحاكمته

وكانت جهود رجال المباحث قد أسفرت عن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيلياً باقترافه الجريمة، وكشفت تحريات المباحث صحة ما نسب إليه، وباشرت النيابة التحقيق معه واستمعت لأقوال المجني عليها ووالدتها، وفى ختام التحقيقات أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، حيث أصدرت المحكمة في الجلسة التي انعقدت أمس، قرارها بتأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة 30 مارس المقبل، للاستماع إلى شهود الإثبات.