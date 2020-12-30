صائد ورنة النيل: قوتها في ذيلها.. وطبيب: ظهر في جامعة أسيوط من قبل

قال محمد عبيد، مصور فيديو حيوان «ورنة النيل» الغريب، إن هذا الحيوان يمتص الدم ويقتل الأشخاص والحيوانات والقوارض وذيلها قوي مثل السيف يقتل الأشخاص مبينا أنه فوجئ بدخولها عليهم في الكافتيريا وتم ضربها على رأسها حتى أغشى عليها وربط من أقدامها الخلفية وقام بتصوير الفيديو ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي موضحا أنها تسير ببطء وقد هاجمته عن طريق ذيلها، وتابع: «وهي دلوقتي راحت لسيبلها هي روح وعايشة على امتصاص الدم والحاجات دي عادية في البلد احنا عارفنها».

أين يعيش هذا الحيوان

من جانبه قال رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك سابقا، إن الحيوان الذي تم اصطياده يسمى «ورنة» وهو نوع من أنواع السحلاف وموجود في آسيا وإفريقيا وكان موجودا قبل السد العالي وهو نشيط وخطر ويتغذى على السمك والجيفة والتماسيح الصغيرة ويأكل كميات كبيرة من السمك والخطورة تكمن في أسنانه وذيله ولكنه لا يهاجم الناس وموسم التزواج الخاص به في إبريل، وكانت تمنع توربينات السد العالي دخول هذا الحيوان، وفي عام 2016 دخل الحرم الجامعي لجامعة أسيوط وتم اصطياده وهو يعيش أيضا في السودان ويبلغ ارتفاعه مترين وذيله خطير لدرجة أنه يستطيع قتل إنسان وهجومه يكون اضطراريا لمواجهة أي خطر لكنه لا يبادر بمهاجمة الإنسان وهذا الحيوان لا يتحرك كثيرا فهو لن يأتي إلى القاهرة، وهذا الحيوان مفيد جدا في قتل التماسيح ومنع وجودها في النيل في مناطق الصعيد في محافظات أسوان والأقصر وأسيوط ومحافظات أخرى.

ويأتي هذا الحيوان بعد أيام من ظهور كلب مسعور في محافظة قنا وأطلق عليه البعض حيوان السلعوة ولكن الخبراء أوضحوا أنه لا يوجد شيء يسمى سلعوة ولكن هذا نوع شرس من سلالات الكلاب المصابة بالسعار التي تهاجم الأشخاص.