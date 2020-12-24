«سلعوة قنا» تعاود الهجوم على المدينة وتعقر طفلين

عاودت "السلعوة" هجومها على مدينة قنا، وعقرت طفلين بكلاحين قفط، منذ قليل، ما نتج عنه إصابتهما بجروح، وأكد الأهالي أن الحيوان الذي هاجم الطفلين "سلعوة" وليس كلبًا، هربت ناحية الزراعات المجاورة للعمارات في كلاحين قفط جنوب المحافظة.

اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بإصابة ، محمد عبدالله معطي، 7سنوات، وكريم عزت علي، 9 سنوات، بعدما عقرهم حيوان مسعور، وجرى نقل الطفلين الي الوحدة الصحية، وإبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الازم، كما تم إخطار بيطرية قفط للتعامل مع الحيوان والبحث عنه.

«السلعوة عايشه ولا ماتت» جلمة ترددت كثيرا خلال الساعات الماضية في قنا، بعد تداول فيديو يؤكدها مقتلها بعد أن عقرت 10 أطفال بمنطقة النحال في مدينة قنا.

من جانبه قال الدكتور، إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة قنا، إن الحيوان الذي هاجم الأطفال والمواطنين أمس في منطقة الزبيدي والحصواية "مسعور" وشديد الشراسة.

سلعوة أو كلب ضال؟

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفيديوهات تؤكد أن الحيوان شرس جدا، لكن لم تؤكد إن كان سلعوة أو طلب ضال.

وتابع: « كنت مرافق لحملة شرطية من قسم قنا، وفحصنا وبحثنا على هذا الحيوان في منطقة الزبيدي والحصواية ومقابر سيدي عبدالرحيم القنائي لساعات طويلة، ولم نجدها».

وكشف أن المديرية تلقت بلاغ كن مجدى قنا بهجوم حيوان شرس وغريب على الأطفال وعثر عدد منهم في منطقتي الحصواية والزبيدي، هذا دفعتها للخروج فورا للبحث والتقصي.

وعن قتل هذا الحيوان الشرس الذين أطلقوا عليه "سلعوة" في منطقة النحال فجر اليوم، قال «نتمني أن يكون ذلك حدث فعلا حتى تنتهي حالة الذعر بين الأهالي».

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قتل الكلاب الضالة

ومن ناحية شنت وحدة مكافحة الكلاب الضالة في المديرية، حملة في منطقة القاعة الزجاجية على كورنيش النيل وناخبة المحافظة بعد إلقاء الطعوم القاتلة للكلاب الصالة، وأسفرت عن مقتل ٤ منهم في المنطقة الأولى و٣ بالقرب من ديوان عام المحافظة.

وكشف تقرير عن المديرية في قتل الكلاب الضالة ،باستعمال الكبد واللحوم المفرومة ا غير صالحة لأكل البني آدمين، ولتي صدر لها إعدام، ووضع مادة الاستركنين نقوم بحقن المادة ف الكبدة بمعدل نصف جرام للقطعة ، ويتم إلقاء الطعوم للكلاب في الشوارع ويتم قتلها.

وكان أهالي منطقة النحال في مدينة قنا، أعلنوا قتل كلب قالوا عليها حيوان "سلعوة" التي عقرت أكثر من ١٠ أطفال وأشخاص مساء أمس في منطقتي الحصواية والزبيدى في دائرة القسم.

وأظهرت الفيديوهات التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، قيام مجموعة من الأشخاص بقتل كلب اكدوا أنه سلعوة بعدما كشفوا فمها وبينوا انيابها، مؤكدين أنها تختلف عن الكلب، فضلا عن كونها سلعوة انثى.

وأضافوا أن قبل قتلها بطلق خرطوش في قرب فجر اليوم، الخميس، أنها عقرت ٤اشخاص كانوا مارين في إحدى شوارع النحال، مؤكدين أنها تسللت من منطقة الحصواية عبر منطقة الزبيدي ثم عبرت مقابر سيدي عبدالرحيم القنائي ودخل الناحية الشمالية المقابر وهي منطقة النخال، وذلك بفضل مطاردات الشباب لها.

وكان اللواء، مخمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إنه يوجد حيوان يشبه الكلب يقال عليه أنه "سلعوة"، عقر ١٠ أطفال في منطقة الحصواية في مدينة قنا، ولاذت بالفرار إلى منطقة الزبيدي المجاورة، وعقرت ٣اشخاص من بينهم طفلين.

وتبين من تحريات المباحث، وبعد فحص كاميرات المحال التجارية والمباني، التي مرت فيها السلعوة، تبين أنه شرسة وتهاجم الكبير والصغير.

وقال مصدر في صحة قنا، المستشفى العام والوحدات الصحية استقبلت أكثر من ١٥شخص معقورين وتم إسعافهم ومنحهم المصل المطلوب في مثل هذه الحالات، مؤكدا أنهم جميعا خرجوا.