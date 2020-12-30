أصدقاء وأشقاء الشهيد منسي يخلدون إسمه بمؤسسة خيرية بالعاشر من رمضان

أطلقت أسرة وأصدقاء الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي مؤسسة خيرية مخصصة لأعمال الخير تحمل اسم مؤسسة الشهيد أحمد منسي الخيرية، إهداءًا لروح الشهيد البطل الذي أفنى روحه فداءًا للوطن، وإهداءًا لوالده الراحل، ووالدته التي رحلت عن عالمنا مؤخرا لتلحق بإبنها البطل التي طالما حلمت بيوم لقاءه.

مدينة العاشر من رمضان مقر المؤسسة الرئيسي

وقرر شقيقي الشهيد البطل أحمد منسي أن تكون مدينة العاشر من رمضان هي المقر الرئيسي للمؤسسة الخيرية، على أن يكون العنوان بالتحديد في مدينة العاشر من رمضان مركز خدمات الحي الثالث مسجد الشهيد أحمد منسي بجوار مستشفي «خميس الخيري»، حيث مقرر للمؤسسة الخيرية أن تكون مركزا ثقافيا إسلاميًا ومجمعا طبيًا خيريًا.

مسجد ومركز ثقافي أول أعمال المؤسسة

وقام الدكتور رضا منسي شقيق الشهيد أحمد منسي الأصغر باستكمال اجراءات التخصيص لهيكل خرساني لمسجد يحمل اسم الشهيد منسي، مقام بمنطقة سكن الشهيد قبل إستشهاده، على أن تستكمل الإنشاءات القائمة بالجهود الذاتية من محبي الشهيد وأصدقائه ومحبي أعمال الخير، كأول أعمال المؤسسة الخيرية، فيما عمل المهندس محمد منسي شقيق الشهيد أحمد منسي الأكبر بالعمل على إشهار المؤسسة وإستكمال المركز الثقافي ليكون منارة للعلم ومركزا طبيا خيريا ليكون ملاذا للمرضى.

مصلى للسيدات وعيادات خارجية خيرية

وكشف المهندس محمد منسي أن المركز الثقافي الإسلامي للشهيد أحمد صابر منسي مقام على مساحة 6000 متر ويسع لإستيعاب حوالي 4000 مصلي وملحق به مصلى للسيدات، مشيرا لمجمع العيادات الخيرية الذي يحوي على عيادات طبية خيرية لمساعدة المرضى المحتاجين.

دعوة للمساهمة لإستكمال الحلم

وأوضح المهندس محمد منسي أن الحلم الخيري الذي حلم به أشقاء الشهيد أحمد منسي وأصدقائه بدأ بإشهار مؤسسة الشهيد أحمد منسي الخيرية وعمل حساب بنكي لدعوة جميع محبي الشهيد أحمد منسي وجموع المصريين للإشتراك في الحلم الكبير.