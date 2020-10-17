مفتي الجمهورية ينعي والدة الشهيد أحمد منسي

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والدةَ الشهيد العقيد أحمد صابر منسي، الذي استشهد في 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء، وقد جرت مراسم دفن والدة الشهيد عقب صلاة المغرب اليوم بجوار ابنها الشهيد البطل.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة الصابرة، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، وأن ينزلها منازل الأبرار والشهداء لترافق ابنها البطل الشهيد في جنات النعيم، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الشهيد البطل أحمد منسي، يعد من أبرز ضباط القوات المسلحة والذي ضرب القدوة والمثل في الانضباط والتضحية وفداء الوطن والذى لقى ربه تعالى مدافعا عن تراب وطنه العزيز.

وكان رضا المنسي، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد المنسي، أعلن وفاة والدته سناء جاد، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

واقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة بمستشفى في التجمع الخامس، حيث كانت محتجزة لمدة أكثر من شهر إثر مرورها بأزمة صحية، ونقلت الأسرة الجثمان لدفنها بمقابر الروبيكي.

وكان أول ظهور للسيدة سناء جاد والدة الشهيد أحمد منسي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة سي بي سي، وقدمت لها التهنئة بعيد الأم، موضحة أنها تشعر بروح ابنها حولها فى المنزل وكأنه مازال إلى جوارها، وأنها سعيدة بحب الناس له وحب زملائه له، وزارت كاميرا البرنامج منزل والدة "منسي" في مدينة العاشر من رمضان، وسط حفاوة من السيدة في أول لقاء لها منذ استشهاد نجلها.