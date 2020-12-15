رئيس الأكاديمية العربية للعلوم يكرم نجل الشهيد أحمد منسي

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الطفل حمزة نجل الشهيد أحمد صابر منسي، وذلك في مكتبه بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في محافظة الإسكندرية.

كان رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قرر تقديم منحة دراسية لنجل الشهيد أحمد منسي، وهو طالب بالمدرسة الدولية بالأكاديمية بمنطقة ميامي.

وحرص عبد الغفار، على اصطحاب الطفل حمزة لحضور طابور عرض طلاب كلية النقل البحري والتكنولوجيا، فيما أهداه هدية تذكارية خلال حضور اجتماع اتحادات طلاب الأكاديمية.

وقال رئيس الأكاديمية العربية إن تقديم الدعم والرعاية لأسر الشهداء يأتي رداً للجميل وتقديرا لدورهم الوطني، مؤكداً أن اسم الشهيد الأسطورة سيظل محفورا في قلوب ووجدان الملايين بعد أن قدم حياته فداء لمصر.

كان البطل أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، استشهد خلال تصديه لهجوم العناصر الإرهابية في مربع "البرث" بسيناء خلال شهر يوليو من العام 2017.

ومن جانبه أعرب الطفل "حمزة" عن رغبته في استكمال مسيرة والده بالالتحاق بالكلية الحربية، قائلا:" هو ده هدفي واختياري ".