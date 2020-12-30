العثور على جثة شاب بالطريق الدائري في الغردقة

تكثف مباحث الغردقة جهودها لفك لغز العثور على جثة لشاب بالطريق الدائري الأوسط، عليها آثار نزيف بالأنف والفم وكسر بالساقين، وبجوارها هاتفي محمول ومفاتيح سيارة .

تلقت غرفة عمليات عمليات النجدة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوجود جثة لرجل على الطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

وأسفرت التحريات الأولية أن الجثة لـ"ا. أ.ص" صاحب محل مستحضرات تجميل، لقي مصرعه نتيجة حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسط.

كما تبين وجود سيارة من الجهة الأخرى من الطريق رقم (ط ر م 7989) وتبين أنها خاصة بصاحب الجثة، تم التحفظ على المتعلقات والسيارة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي.

ورجح رجال المباجث اصطدام سيارة بالمجني عليه، فيما أمر اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع ضباط مباحث الغردقة تحت إشراف اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث البحر الأحمر لسرعة ضبط الجاني.