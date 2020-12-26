حلم أبناء البحر الأحمر بجامعة مستقلة يتحقق في الغردقة

أعرب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن سعادته بقرار وزير التعليم العالي بإنشاء جامعة الغردقة، والذي يُعد بمثابة تحقيق لحلم أبناء المحافظة، الذي انتظروه منذ سنوات عديدة، حيث يوفر ذلك مشقة ونفقات السفر، التي يتكبدها أبناء المحافظة لاستكمال تعليمهم في الكليات والمعاهد بالمحافظات المجاورة.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع وزير التعليم العالي بحيث يتم البدء في الدراسة بجامعة الغردقة اعتباراً من العام الدراسي المقبل، كما حرص المحافظ على توجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه الكبير والمستمر في تقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمواطنين.

ولفت محافظ البحر الأحمر إلى أنه كان هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزير التعليم العالي، مؤكداً أن الدكتور خالد عبد الغفار كان متحمساً لاتخاذ هذا القرار، لخدمة أبناء المحافظة، ووجه المحافظ الشكر إلى الوزير والمجلس الأعلى للجامعات.

وكشف الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية بالغردقة، في تصريحات لـ"الوطن"، عن أن فرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، تم إنشاؤه على مساحة 500 فدان، شمال المدينة، ومن المقرر أن يضم 5 كليات هي الألسن والهندسة والطاقة والسياحة والفنادق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أنه تم البدء بإنشاء كليتي الحاسبات والذكاء والألسن، على مساحة 9200 متر مربع، بتكلفة 140 مليون جنيه، على أحدث طراز السلامة المهنية، وتشمل المباني 12 معملاً و14 قاعة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا.

ولفت عميد كلية التربية بالغردقة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالغردقة للعام الدراسي الجديد، بعد موافقة اللجنة الرئاسية في تقريرها على جاهزية الكلية للافتتاح، لإستقبال الدراسة العام الدراسي الحالي، وتم قبول الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد من خلال فتح باب التحويلات.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بجامعة الفيوم اليوم السبت، الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة.