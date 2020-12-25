«بابا نويل الغردقة» يغطس في البحر ويمتطي جملا ويلتقط صورا مع السائحين

احتفل السائحون الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بالكريسماس في الغردقة، حيث ظهر شخص في ثياب «بابا نويل» في أكثر من مكان، تارة في قاع البحر، مرتديا بدلة الغطس، وفاجأ السائحين على شواطئ البحر على جمل، وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال وسط فرحة وبهجة جميع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من النزلاء، يشاركهم العاملين بالفنادق السياحية.

وظهرت البهجة والسرور على السائحين الأجانب بشواطئ مرسى علم، لدى ظهور «بابا نويل» ممتطٍ جمل، ويرتدي الزي الأحمر الشهير، ويوجه لهم تحية الكريسماس، ويوزع الحلوى والهدايا عليهم، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وفوجئ السائحون بالغردقة بظهور بابا نويل في أعماق البحر الأحمر، حيث غطس تحت الماء مع السائحين، مرتديا بدلة الغطس، فيما يبدو أن هرب من إجراءات «كورونا» إى قاع البحر، في ظل المنشور الذي تلقته الفنادق من غرفة المنشآت الفندقية، الذي يحذر من إقامة أي تجمعات، خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، التي تقتصر على العشاء فقط.

وظهر «بابا نويل» مرة أخرى في الممشى السياحي بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، مستقلا موتوسيكل مرتديا زيه الشهير ليشارك السائحين فرحتهم واحتفالات الكريسماس.

وشهدت شواطئ منطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة اليوم الجمعة احتفالات المصريين والأجانب بالكريسماس بالممشى السياحى بسهل حشيش، في كرنفال رائع للحفلات، الذي شهد رقص السائحين على أنغام الأغاني المصرية، بمشاركة باندات عالمية.

ونظمت فنادق سهل حشيش، جنوبي مدينة الغردقة، حفلا بمنطقة الممشي السياحي، أعد خصيصا للاحتفال بالكريسماس، ضم عددا من الحفلات، وانتشرت المطاعم والكافيهات الثابتة والمتحركة والمتنقلة والبازارات على الممشى السياحي الذي شهد توافد عدد كبير من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على الممشى السياحى بطول شواطي سهل حشيش وارتدى عدد منهم زي بابا نويل.