الكنيسة تعلن وفاة كاهن في المنوفية بفيروس كورونا

تصاعدت وفيات فيروس كورونا المستجد بين صفوف كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، وفاة القس موسى عزيز، كاهن كنيسة مار جرجس بعزبة تتا مركز منوف، التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر تجاوز ثلاثًا وستين عاما، قضى منها ما يقارب 29 سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المتحدث باسم الكنيسة، فإن الكاهن الراحل ولد يوم 25 مارس عام 1957 وسيم قِسًّا، بيد الأنبا بنيامين مطران الإيبارشية، في 17 يناير1992.

البابا يعزي الأنبا بنيامين في وفاة القس موسى عزيز

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة الكاهن.

وسبق وأعلن البابا تواضروس في إفتتاحية مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة عن وفاة أكثر من 20 كاهن بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما استدعى اتخاذ الكنيسة عدة إجراءات لمواجهة تداعيات الوباء القاتل منها تعليق القداسات في كنائس القاهرة والإسكندرية لمدة شهر، قبل أن تعود وتقرر قصر القداسات على يوم واحد أسبوعيا، بينما في بعض الإيبارشيات قررت إقامة القداسات بأعداد محدودة عبر آلية الحجز المسبق لمدة 3 أيام أسبوعيا، كذلك قررت كافة الكنائس إقامة قداسات عيد الميلاد المجيد المقرر لها ليلة 6 يناير المقبل، بحضور الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي منعا للتجمعات.

الكنيسة: وفاة القمص إرميا لبيب

وكانت الكنيسة أعلنت كذلك عن وفاة القمص إرميا لبيب، كاهن كنيسة السيدة العذراء بترسا وأبو النمرس التابعة لإيبارشية طموه، محافظة الجيزة، عن عمر 68 عاما بعد خدمة كهنوتية دامت 41 عام، ولكن الكنيسة أكدت عدم وفاته بكورونا وأنه توفي طبيعيا وأقيمت صلوات تجنيزه بدير أبي سيفين بطموه «مقر مطرانية طموه» بحضور الأنبا صموئيل أسقف إيبارشيته، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، وعدد من الكهنة وأسرة الكاهن الراحل فقط نظرًا للظروف الحالية.