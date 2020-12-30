حبس مالك مكتبة بتهمة بيع دمغات ومستندات حكومية مزورة

قررت النيابة العامة حبس مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة الأميرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بيع دمغات مقلدة ومستندات حكومية مزورة.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى معمل التزييف والتزوير بالطب الشرعي، للفحص وكتابة تقرير.

بداية الواقعة

البداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من رئيس مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن «أحمد م»، 39 سنة، مالك مكتبة تصوير بدائرة قسم شرطة الأميرية، ومقيم بذات الدائرة يزاول نشاطا غير مشروع في بيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بالمكتبة ملكه، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم بمأمورية من مباحث الأموال العامة، وبالتنسيق مع ضباط قسم شرطة المطرية.

وأسفرت تلك المأمورية عن ضبط المتهم، وبالتفتيش عثر بحوزته على كمية كبيرة من الدمغات فئة الواحد جنيه، ودمغات فئة الخمسة جنيهات «منسوب صدورها لنقابة المحامين»، ودمغتان فئة التسعين قرشا والتي تستخدم في تسجيل العقود، بالإضافة إلى بعض العقود مختومة بخاتم الشهر العقاري وعلى بياض، تمهيدا لبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اعترافات

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل الربح، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص يدعى ياسر ص، والمقيم أرض الجمعية في إمبابة بمحافظة الجيزة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى معمل التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وكتابة تقرير بها.