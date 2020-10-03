حبس صاحب مكتبة بالقاهرة بتهمة بيع محررات رسمية

قررت النيابة العامة حبس صاحب مكتبة 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير المحررات الرسمية المنصوب صدورها لجهات حكومية، مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه في محضر الشرطة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بالقبض على صاحب مكتبة لقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

جرى تشكيل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم شريف فيصل رئيس مباحث الاموال العامة بالمديرية و أكدت معلومات وتحريات بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة المطرية قيام (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذاً من المكتبة عمله مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمكتبة المشار إليها، وعثر بداخلها على (العديد من الاستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية.. جميعهم مزورين).

وجرى ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالي - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم في عمليات التزوير).

وبمواجهة المتهم اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.