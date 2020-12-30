القصة الكاملة لحبس مرشد سياحي اغتصب طفلة معاقة فحملت سفاحا

"راوده الشيطان، وتلاعب بعقله، بعد أن تركها والدها بصحبته لحين قضاء أغراضها، لم يأبه لكونها طفلة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أجبرها على خلع ملابسها واغتصبها وعاشرها معاشرة الأزواج فحملت منه سفاحا" هكذا استغل مرشد سياحي بالغردقة وجود طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمفردها أثناء ذهاب والدها للسوبر ماركت وغياب والدتها.

بداية الواقعة عندما تقدمت (م. س) والدة الطفلة ببلاغ إلى العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة ثان الغردقة تتهم المدعو( ا .أ) بالتعدي علي ابنتها الطفلة "آية.م.س" وهتك عرضها ومعاشرتها جنسيا وحملها منه في شهرها الخامس.

وأضاف البلاغ أن والد المجني عليها تركها بصحبة المتهم وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة لإحضار بعض الطلبات من السوبر ماركت إلا أن المتهم أجبرها علي خلع ملابسها واغتصبها وعاشرها معاشرة الأزواج فحملت منه، وتحرر محضر بالواقعة 5619 لسنة 2020 جنح ثاني الغردقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم عصام عتيق رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته بالواقعة انكر الاتهامات المنسوبة إليه وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأنكر المتهم أمام تحقيقات النيابة التهمة الموجهة إليه، وطلب عرض المجني عليها علي الطب الشرعي الذي أكد تقريره أن الطفلة حامل في شهرها الخامس فقررت النيابة حبسه على ذمة القضية وإحالته إلى المحاكمة.

وبناء عليه قررت الدائرة الأولي بمحكمة البحر الأحمر المنعقدة بمجمع محاكم سفاجا برئاسة المستشار أحمد مصطفي الفقي، وعضوية كل من المستشار أحمد فؤاد غانم، والمستشار وليد عبد الباقي غريب، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، تجديد حبس "ا. أ" مرافق مجموعات سياحية، 45 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 5619 لسنة 2020 جنح ثان الغردقة، لاتهامه بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وحملها منه بعد اغتصابها بالغردقة.