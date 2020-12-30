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محمود مسلم

ضبط 34 أسطوانة أكسجين داخل مخزن وتسليمها لمستشفى الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
11:41 ص | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية،  بالتنسيق مع مباحث التموين، 34 أسطوانة أكسجين و25 منظما للهواء داخل مخزن بدون ترخيص، بقصد الغش وخداع المواطنين واستغلال احتياجات مرضى كورونا للأكسجين.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، أن غرفة المديرية تلقت معلومات، تفيد بقيام صاحب مخزن، بتجميع كميات من أسطوانات الأكسجين داخل مخزن.

وبالتنسيق مع مباحث التموين، تم مداهمة المخزن و ضبط 34 أسطوانة اكسجين و25 منظم هواء غير مدموغ من المصدر بغرض الغش والخداع وتحقيق مكاسب غير مشروعه مخالفا القانون 281 لسنة 2020 والقانون 154لسنة 2019 ، تم التحفظ علي المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، تم مخاطبة مديرية الصحة بالغربية، وتسليم المضبوطات لأحد المستشفيات.

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