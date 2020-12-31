حصاد 2020 لـ أوقاف الأقصر... افتتاح 22 مسجدا و50 مدرسة

حققت مديرية أوقاف الأقصر الكثير من النجاحات خلال عام 2020 برغم العقبات التى واجهها العاملون بالوزارة بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق المساجد.

وتنشر «الوطن»، عددا من الإنجازات لمديرية أوقاف الأقصر خلال هذا العام على مستوى القطاعين الدينى والدعوى.

بالقطاع الديني والدعوي تم اعتماد 10 مدارس علمية على مستوى المديرية، ويقوم بالتدريس فيها عدد 50 إماما بالمديرية، كما تم عقد 450 محاضرة وذلك حتى 20 مارس 2020، حيث تم بعد هذا التاريخ، تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا، كما تم اعتماد عدد 40 مدرسة قرآنية ويقوم بالتدريس فيها عدد 114 محفظ ويدرس فيها مايقرب من 2425 طالب وطالبة واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا كما تم أعتماد مركزين لاعداد محفظي القرآن الكريم علي مستوي المحافظة، ويقوم بالتدريس فيها 12 محفظا ومدرسا، ويدرس فيها مايقرب 224 طالبا وطالبة بمختلف الأعمار، واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا.

وعلى مستوى الافتتاحات الخاصة بالمساجد والمراكز الإسلامية، تم افتتاح مركزا للثقافة الإسلامية بالمديرية، ويبلغ عدد الدارسين بالمرحلة الأولى 21 دارسا، وعدد الدارسين بالمرحلة الثانية 28، وقد تم تخريج عدد 28 من الدارسين بالمركز هذا العام، كما تم افتتاح 22 مسجدا جديدا بالمديرية، وضم 13 مسجدا ضما دعويا، كما تم فرش 19 مسجدا.

وقامت المديرية خلال عام 2020، بعقد عدد 10944 قافلة دعوية بالمديرية، وعدد 27360 درسا دينيا،على مستوى المحافظة، واعتبارا من 20 مارس 2020، تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا.

وفى مجال المساعدات الخيرية تم توزيع عدد 25 طن لحوم على المستحقين بمختلف أرجاء محافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحى.

كما قامت أوقاف الأقصر بتقديم آلاف المساعدات لموظفي المديرية على هيئة قروض حسنة فضلا عن تيسرات أخرى.