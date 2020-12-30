الزراعة: صمدنا أمام أزمة كورونا وحققنا معدلات إنتاجية غير مسبوقة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة هو أحد القطاعات التي صمدت ولازالت تصمد في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولم تحدث أي مشكلات بإمدادات سوق السلع الغذائية للمواطنين، وحافظ سوق التصدير على متوسط التصدير 5 مليون طن، وكان متوقع زيادة الصادرات لولا الأزمة وتأثر حركة التجارة العالمية.

وشدد فهيم على أن قطاع الزراعة وبإدارة قيادات وزارة الزراعة الحكمية وعلى رأسهم وزير الزراعة السيد القصير استطاع هذا القطاع تحقيق أرقام غير مسبوقة على مدى تاريخ الوزارة.

تصدير المنتجات للدول المتقدمة

وأضاف «فهيم»، خلال حديثه مع جاكلين ماهر مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدول التي يتم التصدير لها هي دول متقدمة سواء أوروبية أو أسيوية، بجانب فتح أسواق سنويا لتصدير الإنتاج الزراعي من الخضر والفاكهة.

وأكد اكتفاء مصر الذاتي وهناك فائض يتم تصديره مؤهل للزيادة سنويا وبالتالي يحتاج إلى أسواق جديدة لبيعها، مشيرا إلى أن هناك تكليفات من وزير الزراعة لقطاع الحجر الزراعي بمراقبة الأسواق التي تستوعب الإنتاج المصري.

نشاط واضح

وتابع «فهيم» أن المزارع المصري بدأ يشعر بأن هناك تغير في قطاع الزراعة وإدارته، مؤكدا أن نشاط الوزارة هذا العام أصبح واضحا من خلال مبادرات الوزارة في الكثير من القطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والخدمات البيطرية والإنتاج النباتي والحاصلات التصديرية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تغطي أكثر من 9 مليون فدان ينتج عنهم عشرات الملايين من الأطنان، سواء كانت محاصيل حقلية أو خضر أو فاكهة، وهذا الكم الهائل من الإنتاج الزراعي.