وزارة الزراعة تدعم مزارعي جنوب سيناء بـ30 طن تقاوي قمح

أكد المهندس أسامة إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن وزارة الزراعة دعمت المزارعين بـ70 طنا من التقاوي بسعر مدعم، بينهم 30 طنا من تقاوي القمح، و40 طنا من تقاوي الشعير.

وقال وكيل وزارة الزراعة في تصريح له اليوم الاثنين، إنه جرى توزيع التقاوي على المزارعين بمدن المحافظة بنصف الثمن، وبلغت تكلفة شيكارة تقاوي القمح قبل الدعم 220 جنيها، وجرى توزيعها على المواطنين بسعر 105 جنيهات، بينما بلغت تكلفة شيكارة تقاوي الشعير 200 جنيه، جرى توزيعها على المزارعين بسعر 97 جنيها.

وأضاف أن وزارة الزراعة أيضًا تقوم بدعم مزارعي المحافظة بصوب زراعية، وأغطية للزراعات، لتشجيعهم على التوسع في الزراعة، وزيادة الرقعة الزراعية للاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، خاصة أن بيئة المحافظة تصلح لإنتاج محاصيل وخضروات وفواكه من أفضل وأجود من المحاصيل، كون تربتها مازالت بكرًا وتعتمد على مياه الأمطار والطبيعة.