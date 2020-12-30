عاجل.. مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوقعون الاتفاق المبرم مع بريطانيا

وقع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، منذ قليل، رسميا، على الاتفاق التجاري الذي تفاوض عليه التكتل الأوروبي وبريطانيا، خلال الأشهر التسعة الماضية.

ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست، والذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس، عند الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش، بحسب قناة «يورو نيوز».

ووقع المسؤولان وخلفهما أعلام أوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين، وستنقل هذه الوثائق جوا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسن بالأحرف الأولى.

والاتفاقية تحدد شكل العلاقة التجارية بين جاري المانش، وتحتاج إلى مصادقة البرلمان البريطاني عليها.