تضمن 1246 صفحة.. الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق تجارة مع لندن

صدق الاتحاد الأوروبي، اليوم، على اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة لما بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس».

وتضمن اتفاق بريكست بين الاتحاد الأوروبي ولندن، والذي تم التوصل إليه الخميس الماضي، 1246 صفحة رسمت الخطوط العريضة لطريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة والصيد البحري والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات.

ومن المنتظر، تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاق الشهر المقبل، وووفقا للاتفاق لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية التي يتبادلها الطرفان.

ومن المقرر انسحاب بريطانيا من سياسة مصايد الأسماك في الاتحاد في 31 يناير المقبل، فيما سيترك الاتفاق التجاري القواعد الحالية سارية خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ونصف.

وكان صيادون، قالوا في وقت سابق، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضحى بمخزونات البلاد من الأسماك لصالح الاتحاد، ضمن الاتفاق تجاري، والذي منح قوارب الاتحاد الأوروبي وصولا كبيرا لمياه الصيد الغنية بالأسماك في بريطانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، إلى إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي، عكس مكانة البلاد الجديدة كدولة ساحلية مستقلة ذات سيادة، فيما قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية » أورسولا فون دير لاين إنه اتفاق عادل ومتوازن.

ومثل الاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي، ارتياحا كبيرا للعديد من الشركات البريطانية التي تعاني من تأثير فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وشهدت بريطانيا، حالة من الهلع منذ إعلان سلطات البلاد في 14 ديسمبر الجاري، الكشف عن سلالة جديدة من الفيروس، انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك العاصمة لندن.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا، 2.288.345، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 70.752.