ضبط 1250 قضية تموينية في يوم واحد.. منها 4 أطنان لحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1250 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (3 أطنان لحوم مجمدة) غير صالحة للاستهلاك بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

كما تمّ ضبط (2,75 طن مقطعات دواجن) يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

وجرى ضبط (1,3 طن مقطعات لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما ضبط (3,1 طن أرز أبيض ومكرونة) معبأة داخل عبوات لحجبها عن البيع بحوزة (المدير المسئول عن مخزنلتجارةالسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وكذلك تم ضبط (2,4 طن زيت طعام) معبأ داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة (المدير المسؤول عن محل لتجارة الأعلاف والحبوب) بمحافظة بالمنوفية.

ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على (فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار قدرت بمبلغ 886887 جنيه) .

ضبط (7,5 طن أسمدة زراعية ) بدون مستندات بحوزة (مالكمحل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.