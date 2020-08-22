التموين: حملات ميدانية لمتابعة سير منظومة الخبز ومواصفاته

قال اللواء الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين والمسؤول عن مديرية التموين في القاهرة، إنهم عندما يشنون حملات تموينية، يتأكدون من وجود خبز مطابق للمواصفات، ووزنه لا يقل عن 90 جرامًا وذي جودة عالية، ورضا من المواطنين عليه، مؤكدًا أن الحملات مستمرة لانضباط المنظومة.

وأضاف "حامد"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أي مخالفات تُضبط على الفور، وهناك حملات ميدانية على مدار الـ24 ساعة، وفي أكثر من مخبز.

وتابع أنه يجب ألا يقل وزن رغيف الخبز عن 90 جرامًا، ومواصفاته غير ملتصق الشطرين، وأيضًا قطره لا ينقص عن 22 سم، وجودته تكون عالية، وهناك ثوابت بالنسبة للخبز، بأن سعره لا يزيد على 5 قروش، بالإضافة إلى دعم وزارة التموين للرغيف، الذي يتكلف أكثر من 50 قرشًا.

وأكد أنه جارٍ تطبيق المنظومة وضبط أي مخالفات، وأنه تم توحيد جميع الأوزان وفقًا للقرارات الأخيرة.