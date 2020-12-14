التموين: حماية المستهلك شن حملات مكبرة لضبط مخالفي البلاك فرايداي

قال الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ جهاز حماية المستهلك شن حملات مكبرة بعدد كبير من المحافظات مؤخرا، استهدفت التجار المخالفين والمصانع غير المرخصة، والمحال التجارية خاصة في فترة البلاك فريداي.

واستهدفت الحملة، المنشآت الطبية والصيدليات والمعامل ومخازن الأدوية التي تعمل دون ترخيص، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر في وزارة الصحة.

وقال مصيلحي إنّ الهدف من الحملات ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات، مشيدا بجهود جهاز حماية المستهلك في ظل القيادة الجديدة للجهاز برئاسة أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية والقائم بأعمال رئيس الجهاز.

الجهاز ينسق مع الأجهزة الرقابية خاصة في وزارة التموين

وصرح حسام الدين، بأنّ حملات الجهاز أسفرت عن ضبط 500663 قرصا و2395 أمبول و8234 زجاجة أدوية مختلفة الأنواع و1026 أنبوب كريم، و46013 علبة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها، و66 علبة أدوية مخالفة للتسعير الجبري، و313 علبة أدوية محظور تداولها خارج وزارة الصحة والسكان، وجرى ضبط 10797 علبة أدوية مدرجة جدول أول صحة نفسية وعصبية ومدرجة جدول 3 مخدرات، وضبط 821939 قطعة مستحضرات تجميل في مخازن غير مرخصة.

ضبط 342 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام بعدد من الهايبر ماركت الشهيرة

ولفت إلى غلق المنشأت المخالفة طبقا للقانون، وضبط 342 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام بعدد من الهايبر ماركت الشهيرة، و300 طن ملح حجري فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي، و16 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية، وتحرير 122 محضرا للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وبني سويف والفيوم والسويس، وأُحيلت المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وقال حسام الدين، إنّ الجهاز يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلك، وإنفاذ القانون، ويهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات عن طريق طرق التواصل بالجهاز وهي الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة واتس آب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيس بوك، والموقع الإلكتروني للجهاز، أو التطبيق الإلكتروني "جهاز حماية المستهلك" على الهواتف الذكية.