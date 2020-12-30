لو هتدخل سينما في رأس السنة.. دليل الأفلام الجديدة بدور العرض

تعرض السينمات المصرية مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد 2021 أفلام جديدة في دور العرض هذا الأسبوع، ما بين «كوميدي وأنيميشن وتشويق ورعب ودراما»، وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض دليل الأفلام الجديدة في السينمات لاختيار فيلمك المفضل، وذلك على النحو التالي:

صابر وراضي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل أعمال ومواطن بسيط، يقع كلا منهما في مواقف مختلفة، ويتناول الفيلم تجاوزهما للأمور وطريقة التعامل معها.

أبطال الفيلم أحمد آدم، محسن محيي الدين، رزان مغربي، يسرا المسعودي، محمد مهران، سلوى عثمان، والمخرج أكرم فريد.

Bigfoot Family

تدور أحداث الفيلم استكمالًا لأحداث الجزء الأول حول ابن وأم ودب وحيوان الراكون يذهبوا في مغامرة لإنقاذ الأب الذي يستغل شهرته من أجل صراعه ضد شركة بترول ألاسكا، وذلك استكمالا لأحداث الجزء الأول.

أبطال الفيلم كيليان ترويار، الكسيس فيكتور، ماري شوفالو، فريدريك سوتيريل، سيباستيان ديجور، بيير تيسييه، والمخرج جيريمي ديجروسون.

Ghosts of War

تدور أحداث الفيلم حول 5 جنود يذهبوا في مهمة في الحرب العالمية الثانية، لكنهم يكتشفوا عدو خاق للطبيعة في مواجهتهم، وتتوالى الأحداث في إطار من الرعب والتشويق.

أبطال الفيلم برنتون ثوياتس، ثيو روسي، كيلي جالنر، سكيلر أستين، آلان راتشسون، بيلي زان، والمخرج ايريك بريس.

My Adventures with Santa

تدور أحداث الفيلم حول عائلة نولان التي تخوض العيد بشكل مختلف، حيث تذهب العائلة لمتجرمسحور يعروا به على كرة ثلجية، مما يجعل العائلة تدخل في مغامرة مع سانتا كلوز.

أبطال الفيلم دينيس ريتشاردز، باتريك ملدون، جيمي لونر، جياني كبالدي، باربارا إدين، إريك ديفني، والمخرج براين سكيبا.

Ip Man: Kung Fu Master

تدور أحداث الفيلم حول نقيب خدم في جهاز الشرطة بفوشان يتعرض للاستهداف من أحد رجال العاصابات خلال فترة غزة الجيش الياباني للمنطقة.

أبطال الفيلم يو-هانج تو، مايكل وونغ، وانليرو شين، دونجفينج يو، والمخرج ليمينج لي.

Khamiss 1984

تدور أحداث الفيلم حول خميس الذي يسمع أصوات للعنف والطلقات النارية في الشارع، ويظهر ضيف غير متوقع قدومه في المنزل وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أبطال الفيلم ميمون زنون، شيماء علاوي، سميرة المصلوحي، رفيق برجال، والمخرج محمد بوزاغو.