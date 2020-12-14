"فيروس" ليس أولها.. 4 أفلام مصرية حققت "صفر" إيرادات في 2020

ترددت العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، بأن الفيلم السينمائي الجديد فيروس، قد حقق "صفر" إيرادات، الأمر الذي بدى غريبا، باعتباره غير مسبوق، لكن على الخلاف من ذلك، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها أفلام "صفر" إيرادات، إذ هناك أفلام مصرية عديدة حققت "صفر" إيرادات أيضا.

وفي المقابل، فإن فيلم "فيروس" لم يحقق الصفر كاملا، فخلال عرضه، حقق بعض الإيرادات، أما "الصفر" فقد حققه يوم السبت الماضي فقط.

ويستعرض "الوطن"، في هذا التقرير، 4 أفلام سينمائية، حققت "صفر إيرادات" في بعض الأيام خلال 2020، منذ وقت طرحها، وفقا للبيانات اليومية الصادرة عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

استدعاء ولي عمرو

عُرض فيلم استدعاء ولي عمرو من بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وسماح أنور، وصبري فواز، نهاية عام 2019، واستمر عرضه مع بداية عام 2020، وخلال أيام 12 يناير، 21 يناير الماضي حقق الفيلم "صفر إيرادات" في دور العرض السينمائي.

ودارت أحداث الفيلم حول طفل يدعى عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده من مشاكل مع والدته، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهما عن طريق تجميع طلاب فصلهما في مرحلة الثانوية العامة، وبلغت إيرادات الفيلم النهائية 448,159 جنيه.

يوم وليلة

تم عرض فيلم "يوم وليلة"، من بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي مطلع عام 2020 يوم 6 يناير، وبلغت إيراداته 2 مليونا و824 ألف جنيه خلال 12 أسبوع عرض، ولكنه في يومين متتاليين 13 و14 مارس الماضي، حقق "صفر إيرادات"، بدور العرض السينمائي.

ودارت أحداث الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يواجهونها، والفيلم من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.

بعلم الوصول

وعرض فيلم "بعلم الوصول" من بطولة بسمة، محمد سرحان وبسنت شوقي، في شهر فبراير 2020، واستمر عرضه لمدة 12 أسبوعا ولم يحقق سوى 82 ألف جنيه إيرادات، كما أنه في يوم 15 مارس سجل "صفر إيرادات".

وسرد الفيلم قصة إمرأة تدعى هالة، صارت أما لتوها، وتعاني مع الضغوط التي تواجها كأم، باﻹضافة إلى اعتلال صحتها العقلية، وحزنها على فراق والدها، وسجن زوجها وتحاول إخراجه من السجن، وفي يوم تعثر على رسالة تلقي الضوء على منظور جديد ﻷفكارها وتساهم في تغيير حياتها، وجاء الفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر في أول تجاربه الإخراجية.

رأس السنة

عرض الفيلم السينمائي "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر، في تجاربه الإخراجية الأولى، في شهر فبراير الماضي، واستمر عرضه ما تجاوز الـ30 أسبوعا محققا إيرادات تجاوزت الـ3 ملايين جنيه، ولكنه في يوم 30 يونيو الماضي، حقق صفر إيرادات.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة رأس السنة عام 2009 في البحر اﻷحمر، بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، ويتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا، وشارك في بطولة الفيلم "شيرين رضا، إياد نصار، أحمد مالك، إنجي المقدم وبسمة".