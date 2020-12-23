نجلاء بدر تعود للسينما بـ 3 أفلام بعد غياب 5 سنوات

تعيش الفنانة نجلاء بدر حالة من الإنتعاش الفني خلال الفترة الحالية، بعد إنقطاع عن السينما لمدة تزيد عن 5 سنوات، إذ تعاقدت «بدر» خلال الفترة الأخيرة على المشاركة في بطولة فيلمين جديدين مع المنتج أحمد السبكى.

فيلم «ليلة العيد»

يأتي الفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في ليلة واحدة وهي ليلة وقفة العيد ويتحدث الفيلم عن المرأة، ومن المقرر أن تبدأ «نجلاء» تصويره خلال أيام.

ويقوم مخرج العمل سامح عبد العزيز، بمعاينة أماكن التصوير استعداداً لانطلاق المشاهد الأولى من الفيلم خلال أيام، فيلم «ليلة العيد»، من بطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم «المحكمة»

كما تعاقدت «نجلاء» على فيلم «المحكمة»، بعد أن قرأت سيناريو العمل، والعمل من إخراج محمد أمين، وهو من تأليف أحمد عبد الله ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر البدء في تصوير مشاهد العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

فيلم «النهاردة يوم جميل»

كما انتهت مؤخراً «نجلاء بدر» من تصوير فيلمها الجديد «النهاردة يوم جميل»، ويشارك في بطولة الفيلم رانيا يوسف، نجلاء بدر، أحمد وفيق، انتصار وفراس السعيد، وسيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، وإخراج نيفين شلبي.

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر كانت أخر أعمالها السينمائية منذ 5 سنوات، من خلال مشاركتها بفيلم «قدرات غير عادية» للمخرج داوود عبد السيد، حيث أنها قررت أن تكرث تركيزها في الدراما، حتى حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية .

وتنتظر نجلاء بدرعرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" على قناة ON، يوم الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر، حيث تشارك في بطولته مع مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وبدأت مؤخراً تصوير دورها في "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأميركرارة.