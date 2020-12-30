كواليس صورة البلطجة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية: خناقة سائقي توكتوك

كشف مصدر أمني، كواليس منشور تداولته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن صورة لشخصين يحملان أسلحة بيضاء، يتجمع حولهم بعض الأشخاص، في منطقة السيوف بالإسكندرية.

مشاجرة بسبب تحميل الركاب

وأوضح المصدر، أنه تم فحص ما ورد بالمنشور، وتبين أنه يعود إلى مشاجرة بين سائق مركبة توكتوك «طرف أول» ، و3 أشخاص آخرين: بينهم سائق توكتوك، له معلومات جنائية «طرف ثانى»، جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن المشاجرة وقعت إثر حدوث مشادة كلامية بين سائقى مركبتى التوكتوك، على أولوية تحميل الركاب، حيث قام أحدهم «الطرف الثانى»، بالاستعانة بشخصين آخرين، لاستعراض القوة، ومحاولة الاعتداء على «الطرف الأول»، دون حدوث إصابات.

ضبط طرفي المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة اثنين منهم «سلاح أبيض»، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.