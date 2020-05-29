بريد الوطن.. ارحمنا من بلطجة صاحب ورشة النجارة يا وزير الداخلية

نتضرر نحن سكان شارع أبوالنى، منشية أبوعامر، قسم الصيادين، مدينة الزقازيق، من ورشة نجار واستورجى داخل أربعة دكاكين فى المنطقة، غير مرخصة، ومخالفة للصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعى والبيئة، وسبق أن تقدمنا بشكاوى عديدة لمحافظة الشرقية إلا أن شيئاً لم يحدث، ثم حصلنا على قرار غلق إدارى برقم 338 لسنة 2016، وتم إغلاق الورشة بالشمع الأحمر عدة مرات آخرها فى يومى 28 أكتوبر 2018 و27 مارس 2019، إلا أن صاحب الورشة كان يفض الشمع الأحمر ضارباً بالقانون عرض الحائط، ومستمراً فى الإضرار بصحة السكان، ومهدداً لهم، نناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التدخل لوضع حد لكل تلك المخالفات، رحمة بصحة أهالى المنطقة.

عن الأهالى- عاطف إبراهيم شحاتة- الزقازيق - الشرقية

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