عمرو أديب عن واقعة أيمن يونس: بلطجة.. والداخلية هتجيب العيال دي

استنكر الإعلامي عمرو أديب، تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالزمالك، للاعتداء من قبل بعض الأشخاص، قائلًا إن ما حدث مؤلم ولا يعبر عن تعصب، لكن بلطجة وإرهاب.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أنا رأيي إن الداخلية المصرية مش هتسيب العيال دي وهتعرف مين وراهم".

وعلق أيمن يونس، الرئيس التنفيذي لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعرضه للاعتداء عقب أدائه صلاة الجمعة، مؤكدًا أن الأمر جرى تناوله بالتهويل، مؤكدًا: "حتة عيل تافه، والحاجات دي تافه بالنسبة لنا".

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الناس في مصر بتعمل عملية تهويل وساعات بتعمل صناعة قصة مختلف عن الحقيقة ده عيل تافه حدف طوبة وخلصت".

وتابع: "ده موضوع بسيط وعدى عليّ كتير، أنا صليت الجمعة وولد خبط طوبة في العربية لما كنت جواها، ومتكلمتش معاه ولا حصل حاجة، والموضوع أبسط من كده، وسبب الجروح إني خرجت غلط وبسوء تصرف مني".

وحرص أيمن يونس، الرئيس التنفيذي لكرة القدم بنادي الزمالك، على طمأنة جماهير الزمالك بعد الاعتداء عليه من مجهولين عقب صلاة الجمعة.

وقال "يونس" في فيديو له: "بشكر كل اللي سألوا عليا، مفيش حاجة الحمد لله بسيطة جدا ومفيش أي شيء، كل الموضوع كان طوبة، مفيش أي أزمة الزجاج فقط خربشني خرابيش بسيطة والموضوع غير مؤثر بالمرة، وبطمن جماهير الزمالك إننا واقفين مع الفريق حتى التسليم للمجلس الجديد".

وقال "يونس" في فيديو له: "بشكر كل اللي سألوا عليا، مفيش حاجة الحمد لله بسيطة جدا ومفيش أي شيء، كل الموضوع كان طوبة، مفيش أي أزمة الزجاج فقط خربشني خرابيش بسيطة والموضوع غير مؤثر بالمرة، وبطمن جماهير الزمالك إننا واقفين مع الفريق حتى التسليم للمجلس الجديد".