أسعار جديدة للخدمات الطبية في منظومة التأمين الصحي قريبا

تجري وزارتا المالية والصحة، تعديلات حالية على قوائم مقدمي الخدمات التأمينية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، الهدف منها تحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية.

تحديث أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمة قبل أيام

وقال مصدر مطلع، بنظام التأمين الصحي الشامل، إن الوزارتين تجريان حاليا تعديلات على قوائم مقدمي الخدمات التأمينية داخل المنظومة، وأن اللمسات النهائية على تحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية جرى وضعها قبل أيام؛ إذ قدم نحو أكثر من 2300 خدمة طبية في الوقت الحالي، تغطي المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشار المسؤول في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل، نجحت في تقديم التغطية الصحية لنحو 3 ملايين مواطن، بعد مرور عام واحد على تأسيس المنظومة التي انطلقت في نوفمبر 2019، رغم حداثتها حتى الآن، والدليل على ذلك، تزايد أعداد المشتركين بشكل مستمر، وفي ظل ما يشعر به المنتفعين من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وإتاحة الحصول عليها بشكل ميسر.

مسئول: للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل اختيار مقدمي الخدمات بحرية تامة

وأوضح المسؤول، أن المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل، لهم مطلق الحرية في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية، الذين يُمثلون 51 جهة، منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى 10 وحدات مركزية، لافتا إلى أن مشكلة التكدس في وحدات الرعاية الأولية تم التعامل معها بنجاح، بعد إعادة توزيع الملفات العائلية على مراكز صحة الأسرة جغرافيا.

كانت محافظة بورسعيد أول محافظة مصرية تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سواء كان ذلك داخل المحافظة أو خارجها، وحولت 896 حالة للمتابعة الطبية خارجها، و389 حالة حرجة لزرع الكبد، والكلي، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبي العالمي، بحسب بيانات رسمية.