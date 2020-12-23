خطوات وأوراق التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل الأوراق والمستندات المطلوبة للاشتراك بالمنظومة الجديدة داخل محافظات المرحلة الأولى، حتى يمكن للمواطنين الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية، وجرى إطلاق إشارة البدء الفعلي لأكبر مشروع صحي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد بدأ عمل المنظومة في محافظة بورسعيد، مطلع يوليو الماضي.

تتمثل أهم ملامح المنظومة في أن يكون لكل مواطن ملف خاص لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي، ولا يعالج أفرادا بل مسؤول عن علاج الأسرة بالكامل، وأن مساهمات المريض في العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه، والأدوية والأشعة والتحاليل 10%.

وتستعرض «الوطن»، الخطوات والأوراق المطلوبة للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن الخدمات التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

تبدأ إجراءات التسجيل في المنظومة، بذهاب رب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها محل السكن، على أن يحمل المستندات الآتية:

بطاقة الرقم القومي للأب أو رب الأسرة.

بطاقات الرقم القومي للبالغين أو شهادات الميلاد المميكنة

للأطفال شهادات ميلاد فقط.

خطوات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

يطلب الزوج أو الأب من الموظف فتح ملف عائلي للأسرة، بعد تسجيل بيانات كافة الأفراد.

إجراء فحص طبي شامل للأسرة، أو تحديد موعد مناسب في حالة عدم حضور أحد الأفراد.

الانتفاع بالخدمات الصحية للمنظومة يكون من خلال الملف العائلي المتواجد بالمركز الطبي.

التسجيل سيكون متاحا على مراحل، وعند فتح كل مرحلة سيجري إعلان المحافظات التي سيبدأ عمل المنظومة بها.

مراحل عمل منظومة التأمين الصحي الشامل

يجري عمل منظومة التأمين الشامل، على 6 مراحل وهي كالآتي:

المرحلة الأولى

تتضمن محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر.

المرحلة الثانية

تشمل محافظات مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء.

المرحلة الثالثة

تأتي في تلك المرحلة محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ.

المرحلة الرابعة

تضمن المحافظات في بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم.

المرحلة الخامسة

محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية.

المرحلة السادسة

تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.