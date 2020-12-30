النيابة تنتهي من معاينة منزل المطلقة وطفلها المذبوحين بشبرا الخيمة

انتهت النيابة العامة من معاينة منزل السيدة المطلقة التي عثر عليها وطفلها مذبوحين في شبرا الخيمة بالقليوبية، وبينت المعاينة عدم وجود أي آثار عنف بمنافذ الشقة، ما يوضح أن منفذ الجريمة دخل الشقة بطريق شرعية عن طريق مفتاح مصطنع أو تسلل خلف المجني عليها عقب عودتها من الخارج.

وتفحص النيابة العامة وفريق البحث الجنائي بالتنسيق مع الأمن العام، تصورات الجريمة وكيفية تنفيذها من قبل الجناة.

التحفظ على كاميرات المحال التجارية القريبة من الحادث

وتحفظت النيابة العامة على الكاميرات الموجودة في المحال التجارية القريبة من مسرح الجريمة، وبدأت أجهزة الأمن في مراجعتها من أجل الوصول إلى أي شاهد رصدته الكاميرات وهو يدخل منزل المجني عليها قبل الجريمة أو حتى عقب تنفيذها، ولا تزال أعمال الفحص جارية من قبل جهات التحقيق لجمع خيوط الجريمة حتى يمكن كشف ملابساتها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال مكتشفي الجريمة وهما شقيقا المجني عليها «محمد ومحمود»، وقالا أمام النيابة إن شقيقتهما تقيم معهما في عقار خاص بالعائلة في شبرا الخيمة وأنها تقيم في شقة غرفتين وصالة بالطابق الأرضي، وعندما وجدا باب شقتها مفتوحًا قاما بالنداء عليها عدة مرات فلم يتلقيا إجابة، وعندما دخلا الشقة فوجئا بها مذبوحة داخل إحدى الغرف هي وطفلها.

شقيقا الضحية: لا نعرف أسباب الجريمة

وتابع شقيقا المجني عليها الملقبة بـ«سوسو»، أن شقيقتهما حسنة السمعة والجميع من جيرانها يشهد لها بذلك، وأنها تقيم معهما في المنزل بعد طلاقها من زوجها بـ 5 أشهر، وأن واقعة قتلها وطفلها بهذه الطريقة البشعة لم تكن متخيلة، لأن علاقتهم بالجميع علاقة سوية وليس لديهم أي عدوات تدفع للانتقام منهم بتلك الطريقة المروعة.

ويواصل فريق البحث الجنائي جمع المعلومات من خلال سماع رواية جيران المجني عليها، من أجل وضع تصور نهائي عن الجريمة ودوافعها.