أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30 ديسمبر: مستقر عند 800 جنيه للطن

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، استقرارا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل سعر طن الأسمنت للمستهلك ما بين 800 و700 جنيه، تسليم أرض مصنع بالسوق المحلي.

وسجل أسمنت المسلح سعر 800 جنيه، وبيع أسمنت النصر بـ 765 جنيه، وسجل أسمنت الممتاز 760 جنيه، وبلغ سعر أسمنت أسيو «المهندس» سعر 770 جنيه، فيما بيع أسمنت المنيا بـ 755جنيه للطن، وأسمنت حورس بيع بـ700 جنيه، وأسمنت الصعيد بيع بـ 750 جنيه للطن.

استقرار سعر مواد البناء

واستبعد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، ارتفاع سعر الأسمنت العام المقبل، متوقعا أن تشهد أسواق مواد البناء انتعاشة بعد الموافقة على إعادة البناء الذي توقف 7 أشهر، وذلك بعد 90 يوماً من الآن.

وأشار إلى أن استئناف حركة البناء سيشجع على الطلب ويزيد من حركة المبيعات، مؤكداً أن الأسواق تعاني حالة من الركود وتراجع معدلات البيع وزيادة المخزون بسبب توقف حركة البناء وموسم الشتاء.

وتشير تقديرات شركات الأسمنت إلى أن هناك ما يقرب من 38 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الفائضة في 2020، مع مراعاة الطاقة المرخصة يتم إنتاج هذه الأحجام على ما يقدر بـ 47 خط إنتاج يتم تشغيلها بواسطة 22 منتجاً بأحجام مختلفة، وهو ما يؤدى إلى إحداث خلل مادي في أحجام العرض والطلب يؤدي إلى عمل المنتجين بخسارة.