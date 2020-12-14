بعد ارتفاع الحديد.. تعرف على أسعار مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء استقرارًا خلال الفترة الماضية، ما عدا حديد التسليح مقارنة بالشهر الماضي، وأرجع البعض السبب إلى تراجع حركة البيع والشراء.

وأكد تجار حديد أن الارتفاع الذي شهده خلال الفترة الأخيرة جاء بسبب ارتفاع أسعار خام الحديد عالميًا.

تستعرض "الوطن" أسعار مواد البناء في الأسواق، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار مواد البناء في السوق المحلي

ووفقًا لتصريحات الزيني لجريدة "الوطن"، فإن أسعار مواد البناء جاءت كالآتي:

الأسمنت

سجل سعر طن الأسمنت من أرض المصنع 650 إلى 680 جنيه، وتباع للمستهلك بسعر 700 إلى 750 جنيه.

الحديد

وسجل طن الحديد من أرض المصنع من 10600إلى 11100 جنيه، بينما تباع للمستهلك من 10800 إلى 11300 جنيه.

الجبس

وتراوح سعر طن الجبس للمستهلك من 550 إلى 650 جنيها

الرمل

وتراوح سعر متر الرمل ما بين 60 إلى 100 جنيها

الطوب

ووصل متوسط سعر الألف طوبة ما بين 750 إلى 950 جنيها.

رحلة سعار مواد البناء من وزارة التجارة

وفقًا لتقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مواد البناء خلال شهر نوفمبر الماضي ، حيث ارتفعت أسعار الحديد بمقدار 700 جنيه، حيث سجلت في أكتوبر 10700 جنيه للطن، في حين وصل السعر في نوفمبر إلى 11400 جنيه للطن، بينما استقرت أسعار الاسمنت ، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر نفس متوسط السعر 720 جنيها.

واستقرت أسعار الطوب الأسمنت المصمت لكل ألف طوبة، لتثبت من بداية العام حتى الآن بسعر 1100 جنيه، بينما الأسمنت المفرغ سجل 5200 جنيه، وسجل الرمل من بداية العام وحتى الآن 70 جنيه للمتر، وسجل الجبس الفاهر 900 جنيه، بينما الجبس مكلسن للتشغيل 750 جنيه للطن.

وقال"الزيني"، إن أسعار الحديد سجلت ارتفاعا كبير خلال الاسبوعين الماضي وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميًا بنسب متفاوتة خلال الأيام الحالية ليبلغ أجمالي ما تم زيادته حوالى 1500 جنيه للطن خلال شهرين.

وأوضح "الزيني"، أن سوق مواد البناء يعاني من الركود خلال الفترة الأخيرة، بسبب توقف البناء، لكن الآن خلال انتظار اشتراطات البناء الجديد، فأنه يتوقع أن تعود حركة البناء مرة أخرى.

وأضاف أن سوق مواد البناء يعتمد على كبار المقاولين والشركات العقارية، بالإضافة إلي صغار المقاولين خاصة في المحافظات والمناطق الريفية حيث ينعشون السوق، موضحًا أن السوق يعاني من حالة من الركود بعد إيقاف البناء.