استعدادات أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة بكوبري «تحيا مصر»

ساعات تفصلنا عن احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث تقام احتفالية لرأس السنة على جسر «تحيا مصر»، ويشمل الحفل عروض ضوئية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يتم بث الحفل على كل القنوات المصرية استقبالاً للعام الجديد، مع انتشار أمني مكثف لرجال المجموعة الأفريقية للتأمين.

ويحتفل العالم بميلاد سنة جديدة في منتصف ليل 31 ديسمبر 2020، وتستعد معظم العواصم الكبرى بدول العالم لهذه الاحتفالية التي تعبر عن مكانة تلك العواصم عالميا

واستعدت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، لعمل احتفالية كبرى في القاهرة، وراجعت المواقع المختلفة للإنجازات التي تعبر عن الدولة الحديثة والتى تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولذا وقع الاختيار على كوبري «تحيا مصر»، وذلك باستخدام الألعاب النارية المتقدمة والتي تعطي صورة مبهرة على شاشات التليفزيون العالمية لتضاهي احتفالات العواصم العالمية الكبرى.

اختيار العاصمة الإدارية

وأيضا تم اختيار موقع مميز من العاصمة الإدارية الجديدة ويكون ذلك مصاحبا لبعض الاحتفالات في الموقع نفسه في تجمع للمواطنين لتصوير مظاهر الفرحة باستقبال العام الجديد.

ومن المقرر أن تنقل وسائل الإعلام المصرية الحدث على الهواء مباشرة مصاحبا للعد التنازلي لاستقبال العام الجديد في منتصف ليل القاهرة.