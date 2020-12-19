المنشآت السياحية: ظروف كورونا لا تسمح بإقامة احتفالات رأس السنة

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، إن القرار الجديد بشأن أمر وزارة السياحة بإلغاء احتفالات رأس السنة في الفنادق والمطاعم المصرية، يعد المرة الثالثة التي تقوم الوزارة بتجديد قراراتها في إطار للقضاء على تفشي فيروس كورونا.

وأضاف «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا أخذت الدولة الكثير من القرارات لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وفي ذلك الإطار قامت الدولة باتخاذ عددًا من القرارات التي تقوم الوزارة بتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح، أنه جرى إغلاق 55 ألف منشأه خالفت قواعد الوزارة والتي تقضي بضرورة الالتزام بإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا «أي أحتفالات متعارف عليها فيه تجمعات وفيها نجوم كبار وعدد كبير وكل ده ممنوع».

وأكد، أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء احتفالات تخص رأس السنة بسبب انتشار الفيروس، ولكن تحاول الوزارة عبر آلية خاصة بالمتابعة للمرور على الفنادق والمنشآت السياحية بشكل سري.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، إلى أن أصحاب المنشات الفندقية مقدرين لما تمر به مصر ويتفهموا الوضع الحالي ويسعوا إلى مساعده الدولة في السيطرة على حالات إصابة فيروس كورونا بين المواطنين، حيث تسعي اللجنة بالمرور والمتابة بشكل سري بدون وجود تحديد مسبق.

وتابع: «بنحاول منضيقش على الناس ولكن لازم نساعد الدولة»، موضحًا أن التشديد على التشغيل العادي في الفنادق والمنشآت مع عدم إجراء أي احتفالات تخص رأس السنة هو القرار، وستقوم الفنادق بتقديم المأكولات للنزلاء والزبائن بشكل طبيعي ولكن دون وجود للحفلات، وبعيدًا عن الموسيقى الصاخبة حتى لا يجتمع الناس وينتشر الفيروس فيما بينهم".