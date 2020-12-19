غلق المنشأة.. الإجراءات العقابية لمخالفي قرار إلغاء احتفالات رأس السنة

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، كانت تستعد الكثير من الفنادق والمطاعم والكافيهات لتنظيم احتفالات رأس السنة، باستضافة أحد نجوم الفن وتوزيع التذاكر على الجمهور مثلما يحدث في هذا الوقت من كل عام، ولكن جاءت جائحة فيروس كورونا لتقلب موازين الاحتفالات رأس على عقب، حيث أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا بإلغاء احتفالات رأس السنة والتي ينتج عنها تجمعات كبيرة للمواطنين ما يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأرسل عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، إلى ماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، خطاب بالتوجيه الحكومي الصادر لـ«الفنادق» بشأن تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإلغاء احتفالات رأس السنة، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حتى لا يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها، الإجراءات العقابية التي يتم اتخاذها ضد المخالفين لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وفق بيانات سابقة لوزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية، كالتالي:

- في حالة عدم التزام الفنادق بالإجراءات الاحترازية المفروضة يتم غلق المنشأة لمدة 3 أيام، وفي حال تكرار المخالفة يكون هناك غلق تام لها.

- وفي حالة عدم التزام المطاعم والكافيهات بموعد الغلق الخاص بالمطاعم والكافيهات المحدد من جهة وزارة التنمية المحلية في تمام الساعة 12 صباحا في الشتاء، يتم غلق المنشأة لمدة 3 أيام أيضا، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة بالغلق التام.

- كما أن هناك تعليمات للمحافظات بالتشديد على جميع المحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا، ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام، لافتا إلى أن الحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة، ومنع تقديمها للمترددين، ضمن الإجراءات الاحترازية .