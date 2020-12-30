بي بي سي: أعضاء الحكومة اليمنية سالمون ونقلوا إلى القصر الرئاسي

أفادت شبكة «بي بي سي» في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام سعودية، أن أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة سالمون، ونقلوا إلى القصر الرئاسي.

فيما أكدت مصادر أمنية لقناة «سكاي نيوز»، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من الانفجارات التي طالت مطار عدن.

وذكر شهود ووسائل إعلام أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، حسبما نقلت «رويترز».

وكان قرار جمهوري صدر في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة، وتسمية أعضائها.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الإطلاع على «دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض».

وأكد حينها رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، أن «ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية».

وأضاف معين عبدالملك، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح، والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات».