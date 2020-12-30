«الضرائب»: الحصول على تقييم 75% شرط الفوز بالوظائف الجديدة

بينت مصلحة الضرائب المصرية، الشروط الواجب توافرها لقبول المتقدمين لـ300 وظيفة «مأمور فحص»، في مديرياتها بمحافظات الجمهورية.

وقالت المصلحة، إن الحصول على 75% من نقاط تقييم المتقدمين على الأقل كفيلة بالتعاقد مع المتقدمين، وقبولهم لشغل الوظائف الخالية.

الحد الأدنى لنتائج التقييم 75% لقبول المتقدم

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين لمستندات التقديم لاختبارات التقييم، التي ستتم بشكل إلكتروني بنسبة 75% على الأقل لخريجي كليات التجارة، في مجالات: المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة والمراجعة للأنظمة الإلكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة، وتحليل وفحص وإعداد التقارير عن قواعد البيانات، ونظم تقارير الأعمال الذكية (تكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية)، بالإضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية.

«مراجعة البيانات» على رأس محتوى تقييم المتقدمين من خريجي «الحاسب الآلي»

وعن شروط قبول خريجي كليات الحاسب الآلي للوظائف، قالت إنها تشترط أيضا تحقيق 75% من نتيجة التقييم في مجالات: تحليل البيانات، ونمذجة البيانات، وتصميم قواعد البيانات، وفحص وتحليل البيانات، وأنظمة التقارير وقواعد البيانات،و أنظمة البرمجة، وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات وقواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي (تكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية)، بالإضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين من الفئتين ممن اجتازوا الاختبارات الالكترونية فقط، كما سيطلب أصول المستندات وغيرها من المستندات المقررة قانونا، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي (بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد).

وتستمر عملية التقديم لشغل الوظائف اعتبارا من اليوم، حتى 30 يناير المقبل، عبر البريد الإلكتروني: eg.gov.mof.Jobs://https

ووزعت مصلحة الضرائب احتياجاتها على محافظات الجمهورية، ليكون العدد الأكبر من نصيب محافظة القاهرة بواقع 100 خريج من كليات التجارة.