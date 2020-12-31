أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 31-12-2020

تستعرض الوطن أسعار الخضروات وأسعار الفاكهة في السوق المصرية اليوم الخميس 31 ديسمبر الحالي، في إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للجمهور، إذ إنّ الفاكهة والخضروات تحتوي على الفيتامينات التي تفيد الجسم وتقوي المناعة، وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 3 و5 جنيهات.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

سعر الخس

بلغ سعر الحزمة من 3 إلى نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 22 جنيهًا.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ10 جنيهات.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيها.

سعر التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيها.

سعر اليوسفي

بلغ سعر الكيلو اليوسفي ما بين 5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البرتقال

جاء متوسط سعر كيلو البرتقال 8 جنيهات.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و8 جنيهات.

سعر المانجو

بلغ متوسط سعر كيلو المانجو 20 جنيها.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيها.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 5 جنيهات.