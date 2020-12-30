إصابة 6 أشخاص فى حادث مروري بأسيوط

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين، قبل قليل بدائرة مركز منفلوط فى محافظة أسيوط وجرى نقل المصابين لمستشفى منفلوط المركزي.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص 9621 ن ب ص وسيارة تمناية 6914 ي ج ر.

ونجم عن الحادث إصابة كل من (محي الدين طنطاوي 62 سنة- محمد فتحي عبدالمقصود 63 سنة- مصطفى نصار رشوان 67 سنة- عبدالناصر نصار رشوان 65 سنة- يحيي محمد مهني 69 سنة- محمد أمين عبدالقادر 55 سنة) وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي وجرى رفع ٱثار الحادث وتسيير حركة المرور وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.