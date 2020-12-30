الزراعة تطلق التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي المصري، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تم البدء في أول مرحلة من تكويد المزارع إلكترونيا، بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي.

وناشد رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، كافة الشركات والجهات المعنية بتصدير واستيراد الحاصلات الزراعية، بالاسراع في التسجيل وتفعيل حساباتهم على موقع الادارة المركزية للحجر الزراعى المصري، عبر الرابط من هنا.

وأوضح العطار، أن تلك المنظومة تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلا عن زيادة القدرة على النفاذ على الاسواق الخارجية وفتح اسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة في الحاصلات الزراعية المصرية، اضافة الى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري.

وأشار إلى أن ذلك النظام سيساهم في تطوير المزارع، بحيث سيكون لكل مزارع برنامج خاص لادارة مزرعته يتم من خلاله اتاحة الارشادات والزراعية حول المعاملات والممارسات الجديدة للمحصول في مواعيدها، بالاضافة الى تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات، وتقليل استخدام المبيدات، كذلك ضمان جودة الحاصلات الزراعية، فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الاستشارات الفنية.