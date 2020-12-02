وزارة الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من ألبان الشرب ونصدر الفائض مُصنع

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مراكز تجميع الألبان لا تهتم فقط بتجميع الألبان ولكن هذه المراكز تهتم بالتحسين الوراثي، والتحسين الوراثي لإنتاج الألبان.

وأضاف "سليمان"، خلال حديثه على شاشة "MBC مصر"، أن الاهتمام بالألبان يكون عن طريق الاهتمام بعدة قطاعات وليس فقط الاهتمام بمراكز التجميع للألبان، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي باجتماعه أمس مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة تطرقوا لموضوع المشروع القومي للبتلو وما يعود من هذا المشروع من إنتاج وتوفير محصول وكميات أكبر من اللحوم الجيدة.

وتابع "سليمان"، أنه كان يسمح من قبل بذبح حيوانات بأعمار صغيرة وأقل من 100 كيلو جرام تصفي فقط 50 كيلو جرام أو 30 كيلو جرام لحمة من كل رأس ماشية، ولكن ضوابط وقرارات وزارة الزراعة منعت ذبح البتلو وتسمين الرؤس لـ400 كيلو جرام على الأقل وأصبحت الماشية التي تعطي 30 كيلو جرام تعطي مايقرب من 250 كيلو لحوم صافي.

وأوضح أن مراكز تجميع الألبان هي المراكز التسويقية لصغار منتجي الألبان، وهم حوالي 80% ويمتلكون حوالي 80% من جملة مانمتلكه من ثروة حيوانية، مشددا على أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من ألبان الشرب ونصدر مايزيد عن الاحتياجات في صورة مصنوعات لبنية، ولذلك الاهتمام بمراكز تجميع الألبان هو اهتمام بالمنافذ التسويقية وصغار منتجي الألبان.

وأشار سليمان إلى أنه قبل القانون المتعلق بتنظيم إصدار تراخيص تجميع الألبان كانت تعمل في عشوائية تماما بعيدا عن رقابة الدولة وأعين الوزارة، وتتم مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لكافة المواصفات القياسية وضوابط واشتراطات صحة وسلامة الغذاء.

وشرح "سليمان" أنه تم إدراج مراكز تجميع الألبان طبقار لتوجيهات القيادة السياسية ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير المراكز القائمة بالفعل وإنشاء مراكز جديدة في الأماكن التي يتمركز بها صغار منتجي الألبان.

وأشار إلى أنه لأول مرة وزارة الزراعة تنشئ 10 مراكز لتجميع الألبان، وهي مراكز نموذجية طبقا للمواصفات القياسية في أماكن يغيب بها تماما مراكز تجميع الألبان مثل سوهاج وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة والغربية، وهي مراكز تابعة لوزارة الزراعة.