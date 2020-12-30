الصحة توضح طرق الوقاية من كورونا عند التحدث.. وتفجر مفاجأة للمدخنين

تحرص وزارة الصحة والسكان بشكل يومي، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، للحفاظ على الصحة العامة، خلال هذه الفترة، تزامنا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة بالوقاية من الفيروس، عند التحدث مع الآخرين، وقالت يجب أن يكون التحدث من خلال الموبايل أو التليفون الأرضي.

وتابعت في منشور لها، عند وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه، يجب اتباع بعض الخطوات، أهمها ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فضلا عن اختصار الزمن اللازم للمحادثة قدر الإمكان.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بالكشف الدوري على مستشفيات الوزراة، للتأكد من تطبيق البروتوكولات العلاجية لمصابي فيروس كورونا المحدثة، كما أرسلت بخطاب بمديريات الصحة، توصي اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتطبيق الإرشادات الخاصة بالحماية من الفيروس، وغلق قاعات الأفراح والمناسبات والمراكز الدروس الخصوصية.

جاء ذلك بعد تسجيل وزارة الصحة والسكان، أمس 1333 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس أمس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تجريها الوزارة يوميا.

الصحة: المراهقين الذين استمروا في شرب السجائر لمدة 20 عام أكثر عرضة للوفاة

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخنين الذين بدأوا في شرب السجائر خلال فترة المراهقة واستمروا في التدخين ل 20 أو أكثر هم أكثر عرضة للوفاة.

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، أن نسبة التدخين في سن المراهقة، هي 70% من إجمالي عدد المدخنين حول العالم.