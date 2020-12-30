ليلة رأس السنة.. مصطفى حجاج ضيف رامي رضوان في «مساء dmc»

يحل الفنان مصطفى حجاج، ضيفا على برنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، غدًا الخميس، في سهرة خاصة احتفالًا بليلة رأس السنة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويقدم «حجاج»، باقة من أجمل أغانية خلال لقائه بالإعلامي رامي رضوان، ويتحدث عن خططه الفنية في المستقبل ويكشف كواليس لقاءه بالهضبة عمرو دياب خلال الأيام الماضية، وغنائه مع الكينج محمد منير.

ويقدم برنامج مساء dmc، مفاجأة أخرى في نفس الحلقة حيث سيتم تقديم باقة لأشهر الأغاني المصرية والغربية، مع فرقة «أوسكاريزما».

وكان المطرب مصطفى حجاج، طرح أغنيته الجديدة «ألف مرة» عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.

يذكر أن مصطفى حجاج، تعاون مؤخرًا مع مطرب الأغنية الشعبية رضا البحراوي، في أغنية بعنوان «أبويا قالي زمان»، وهي من كلمات أحمد سامي، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، والفيديو كليب تم تصويره بمنطقة روض الفرج.

الفيديو كليب فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس، واستعان فيه بالمخرج محمد عبدالجواد، ومخرج منفذ فتحي السيد ومدير تصوير سامح فوزي.

وتقول كلمات أغنية «أبويا قال لي زمان»: «أبويا قال لي زمان.. يا ابني انا بحظرك.. خليك برىء واياك الدنيا دي تغيرك.. وابعد عن اللي يعطلك في السكة ويأخرك».

وكان مصطفى حجاج، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن المنتج هاني محروس حرص على تقديم هذه الأغنية رغبة منه في ترسيخ الأصول والمبادئ التي نشأ عليها هو وجيله على احترام الآباء والكبار.

وأشار حجاج، إلى أن اختيار منطقة روض الفرج، جاء بناء على طلبه، كونها هي المنطقة التي نشأ وتربى فيها، وأحب أن يهدي الأغنية لأبناء المنطقة الذين شاركوا في تصويرها.